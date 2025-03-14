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Зиньковский высказался об интересе «Химок» и «Ростова»

Зиньковский высказался об интересе «Химок» и «Ростова»
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Арендованный «Крыльями Советов» у «Спартака» полузащитник Антон Зиньковский высказался об интересе «Химок» и «Ростова».

— Зимой была информация об интересе «Химок» и «Ростова» к тебе. Такие варианты были?
— У «Химок», как я понимаю, был бан. Они никого не могли заявить. Не особо об этом думал. Это дела минувшие. Сейчас я в «Крыльях», нужно здесь попытаться помочь команде и ребятам всем, чем можно, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зиньковский является футболистом «Спартака» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 87 встречах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами.

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