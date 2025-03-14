Бышовец: рекорд Дзюбы — результат его профессионализма и здоровых амбиций

Известный специалист Анатолий Бышовец отреагировал на вызов Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Я поздравляю Артёма с рекордом в российском футболе! Это результат его профессионализма и здоровых амбиций. Думаю, этим всё сказано», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.