Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я разочарован в себе». Хуммельс выступил с заявлением после матча «Ромы» с «Атлетиком»

«Я разочарован в себе». Хуммельс выступил с заявлением после матча «Ромы» с «Атлетиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс выступил с заявлением после матча с «Атлетиком». Накануне состоялась ответная игра 1/8 финала Лиги Европы, в которой испанский коллектив обыграл римских «волков» со счётом 3:1. Хуммельс получил красную карточку на 11-й минуте игры. Его команда почти весь матч играла в меньшинстве и в итоге вылетела из турнира.

«Мне очень жаль. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками и своими товарищами по команде. Сегодня я подвёл всех своей ошибкой, которая была просто глупой и ужасной. Раньше в таких играх команда могла на меня положиться, а теперь я оплошал и лишил весь клуб мечты о победе в Лиге Европы. Не знаю, что ещё сказать, я разочарован в себе, как разочарованы и все вы», — написал Хуммельс в соцсетях.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор победы «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android