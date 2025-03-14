«Я разочарован в себе». Хуммельс выступил с заявлением после матча «Ромы» с «Атлетиком»

Защитник «Ромы» Матс Хуммельс выступил с заявлением после матча с «Атлетиком». Накануне состоялась ответная игра 1/8 финала Лиги Европы, в которой испанский коллектив обыграл римских «волков» со счётом 3:1. Хуммельс получил красную карточку на 11-й минуте игры. Его команда почти весь матч играла в меньшинстве и в итоге вылетела из турнира.

«Мне очень жаль. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками и своими товарищами по команде. Сегодня я подвёл всех своей ошибкой, которая была просто глупой и ужасной. Раньше в таких играх команда могла на меня положиться, а теперь я оплошал и лишил весь клуб мечты о победе в Лиге Европы. Не знаю, что ещё сказать, я разочарован в себе, как разочарованы и все вы», — написал Хуммельс в соцсетях.