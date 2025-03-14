Кайлан Уильямс: в США нет Fan ID, но в России безопасность превыше всего

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что в США нет аналога Fan ID, который был введён в России.

— Девочки, знаю, ходят на игры мужского «Динамо», а у меня в прошлом году только раз получилось. Fan ID не было! Я пыталась оформить, но со своим американским паспортом не могла это сделать. Попросила нашего администратора: «Юрий, помоги, пожалуйста». Через три-четыре дня мне сделали Fan ID, и я пошла на стадион. Мне очень понравилась атмосфера.

— В Штатах нет аналога Fan ID?

— Нет. В России вообще безопасность превыше всего — в Америке нет такого. Конечно, в аэропортах тоже стоят металлодетекторы, но на стадионах всё проще. Вставил билет в турникет — и прошёл, — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».