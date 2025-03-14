Осинькин — перед матчем с махачкалинским «Динамо»: мы уверены в своих силах

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что самарская команда уверена в своих силах перед матчем 21‑го тура Российской Премьер‑Лиги с махачкалинским «Динамо».

«Мы уверены в своих силах. Провели хороший матч с «Краснодаром». Понимаем, что был элемент невезения во встрече с «Акроном». Просто дело в подготовке и в том, что у нас хорошие команды в соперниках. «Динамо» — это команда, с которой не было легко никому. Мы понимаем сильные и слабые стороны, а также что матч будет очень сложный», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 9 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк (Калуга). «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.