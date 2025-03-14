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В «Пари НН» опровергли информацию о возможной смене главного тренера Гончаренко

В «Пари НН» опровергли информацию о возможной смене главного тренера Гончаренко
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о возможной смене главного тренера. Накануне появились слухи, что клуб может расстаться с Виктором Гончаренко. Вместо него якобы рассматривается кандидатура Евгения Калешина.

«Калешин может стать тренером «Пари НН»? Мы никого не рассматриваем на место Гончаренко», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка после 20 встреч. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков.

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