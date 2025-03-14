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ЭСК: Мешков правильно удалил Вендела в матче «Факел» — «Зенит»

ЭСК: Мешков правильно удалил Вендела в матче «Факел» — «Зенит»
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Экспертно-судейская комиссия РФС приняла решение, что Виталий Мешков правильно удалил полузащитника «Зенита» Вендела в матче с «Факелом».

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.

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