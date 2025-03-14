Американская футболистка «Динамо» Уильямс: мама изменила мнение о России

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала об отношении своей матери к России.

— После Израиля им было уже не так страшно меня отпускать. Мама немного переживала, что дочь уезжает так далеко. Она смотрит телевизор, что говорят о России. По этому поводу тоже волновалась. А папа всегда говорил: «Поступай, как хочешь и чувствуешь».

Когда мама с сестрой приезжали в Россию, я была для них туристическим гидом. Показала всё, что знала. И оказалось, что я уже много где была! Парк Горького, Зарядье, ВДНХ — очень красивые места. Покатались на канатной дороге на Воробьёвых горах, походили по ресторанам. Мама и сестра были в восторге от Москвы.

— Мама изменила мнение о России?

— Да, теперь показывает соседям книгу с видами Москвы и говорит: «Вы знаете, как там чисто?» — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».