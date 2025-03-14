Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Американская футболистка «Динамо» Уильямс: мама изменила мнение о России

Американская футболистка «Динамо» Уильямс: мама изменила мнение о России
Аудио-версия:
Комментарии

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала об отношении своей матери к России.

— После Израиля им было уже не так страшно меня отпускать. Мама немного переживала, что дочь уезжает так далеко. Она смотрит телевизор, что говорят о России. По этому поводу тоже волновалась. А папа всегда говорил: «Поступай, как хочешь и чувствуешь».

Когда мама с сестрой приезжали в Россию, я была для них туристическим гидом. Показала всё, что знала. И оказалось, что я уже много где была! Парк Горького, Зарядье, ВДНХ — очень красивые места. Покатались на канатной дороге на Воробьёвых горах, походили по ресторанам. Мама и сестра были в восторге от Москвы.

— Мама изменила мнение о России?
— Да, теперь показывает соседям книгу с видами Москвы и говорит: «Вы знаете, как там чисто?» — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

Материалы по теме
«Полицейский закричал: «Смотри, американка!» Как живётся в России футболистке из США
Эксклюзив
«Полицейский закричал: «Смотри, американка!» Как живётся в России футболистке из США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android