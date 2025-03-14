Объявлена бригада арбитров на матч «Спартак» — «Зенит» в 21-м туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 21-го тура чемпионата России. Центральную встречу «Спартак» — «Зенит» обслужит Сергей Иванов.
15 марта (суббота)
«Оренбург» – «Факел»: судья – Артём Любимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Олег Соколов.
«Химки» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Мацюра.
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.
«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.
16 марта (воскресенье)
«Акрон» – ЦСКА: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Эдуард Малый.
«Рубин» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.