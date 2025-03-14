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Кайлан Уильямс: в США в раздевалке веселятся, смеются — в России все более серьёзные

Кайлан Уильямс: в США в раздевалке веселятся, смеются — в России все более серьёзные
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Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс высказалась о разнице в подходах к женскому футболу в разных странах.

«Мы тут, в Анталье, встречались с местной командой. Вот они играли как в Израиле — больше на чувствах, эмоциях. В России больше дисциплины, тактики. В зале работаем иначе, чем в Штатах: меньше веса — больше повторений. Большое внимание уделяется весу. Мне кажется, разница между футболисткой в России и любой другой стране сразу видна. В США обстановка в раздевалке более раскрепощённая: играет музыка, девочки веселятся, смеются. В России все более серьёзные и сосредоточенные», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

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