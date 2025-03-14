Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков предположил, с чем связан вызов Дзюбы в сборную России

Кирьяков предположил, с чем связан вызов Дзюбы в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков предположил, с чем связан вызов нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Карпин захотел помириться с Дзюбой и зарыть топор войны в песок. Ну и плюс Артём неплохо начал весеннюю часть чемпионата, побил рекорд по количеству голов. Это определённый бонус, поощрение. Может, и пиар-акция — лучший бомбардир опять в сборной, несмотря на возраст. Сейчас можно вызывать любого футболиста», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Материалы по теме
Бышовец: рекорд Дзюбы — результат его профессионализма и здоровых амбиций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android