Нападающая «Динамо» Уильямс рассказала, чем россияне отличаются от американцев

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, чем россияне отличаются от американцев.

«Удивил в России общественный транспорт. В США он не так хорошо развит. У тебя либо своё авто, либо вызываешь такси. Автобусы нечасто ходят. Москва в этом плане очень удобна для жизни. Люди тоже отличаются. Когда в России с тобой знакомятся, никогда не знаешь, как разговор пойдёт: «Не желаешь ли чаю-кофе?» или «Ты чё хочешь?» Никогда не угадаешь! У нас всё проще: «Hi! How are you?»

Мне кажется, я и сама изменилась немного. Родители замечают, что в России я стала как будто серьёзнее. А ещё интонации меняются. В Америке говорят: «Можно, пожалуйста, мне чаю?» А в России: «Дай чая». В этих нюансах проявляется ментальная разница между нами», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».