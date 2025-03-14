Дзюба, Бонгонда и Дркушич — в команде недели Кубка России

Пресс-служба Кубка России в официальных соцсетях объявила символическую сборную недели, состоящую из лучших игроков последних матчей турнира. Команда была составлена на основе статистики РУСТАТ.

Так, в команду недели попали по два представителя «Спартака», ЦСКА, «Ахмата» и «Зенита», а также по одну игроку «Урала», «Акрона» и «Локомотива».

Команда недели в Кубке России: Вадим Ульянов (вратарь, «Ахмат»), Максим Ненахов («Локомотив»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Ванья Дркушич («Зенит»), Мойзес (ПФК ЦСКА), Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА), Тимур Аюпов («Урал»), Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Тео Бонгонда («Спартак»), Бернард Бериша («Ахмат»), Артём Дзюба («Акрон»).