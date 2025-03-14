Кирьяков: для «Спартака» матч с «Зенитом» будет решающим в борьбе за чемпионство
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Игра состоится 16 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Для «Спартака» матч с «Зенитом» будет решающим в борьбе за чемпионство. При негативном результате увеличится отрыв очков. «Спартак» будет серьёзно готовиться. Вендел — одна из ключевых фигур. Небольшой плюс, что его не будет. Жду напряжённого матча, борьбы. «Спартак» сыграл неудачно с «Рубином», но все об этом уже забыли. У всех в голове сидит предстоящий матч», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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