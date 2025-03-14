Кирьяков: для «Спартака» матч с «Зенитом» будет решающим в борьбе за чемпионство

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Игра состоится 16 марта.

«Для «Спартака» матч с «Зенитом» будет решающим в борьбе за чемпионство. При негативном результате увеличится отрыв очков. «Спартак» будет серьёзно готовиться. Вендел — одна из ключевых фигур. Небольшой плюс, что его не будет. Жду напряжённого матча, борьбы. «Спартак» сыграл неудачно с «Рубином», но все об этом уже забыли. У всех в голове сидит предстоящий матч», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.