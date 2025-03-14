Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: для «Спартака» матч с «Зенитом» будет решающим в борьбе за чемпионство

Кирьяков: для «Спартака» матч с «Зенитом» будет решающим в борьбе за чемпионство
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Игра состоится 16 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для «Спартака» матч с «Зенитом» будет решающим в борьбе за чемпионство. При негативном результате увеличится отрыв очков. «Спартак» будет серьёзно готовиться. Вендел — одна из ключевых фигур. Небольшой плюс, что его не будет. Жду напряжённого матча, борьбы. «Спартак» сыграл неудачно с «Рубином», но все об этом уже забыли. У всех в голове сидит предстоящий матч», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Да, Вендел забанен на матч со «Спартаком». Но «Зениту» стоит быть довольным
Да, Вендел забанен на матч со «Спартаком». Но «Зениту» стоит быть довольным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android