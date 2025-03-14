Нападающая «Динамо» Уильямс: в Москве не встретила ни одного американца!

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что до сих пор не встретила в России ни одного американского спортсмена.

«Если бы здесь был ещё хоть один американский игрок, мне было бы попроще. Мне говорили: «Там столько американских спортсменов!» А я до сих пор не знаю ни одного! У меня были знакомые баскетболисты из США, но они играли в Краснодаре. Даже моя бразильская подруга из «Локо» Суллен быстро нашла через соцсети бразильское комьюнити в Москве. Я ходила на встречу с ними. Хоть и не говорю по-португальски, мы классно провели время. Мне сказали, что есть такое же сообщество американцев в России. Сбросили ссылку. Я открыла, а там ничего. Может быть, что-то такое и есть, но я ещё не нашла», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.