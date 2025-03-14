«Соперники принципиальные». Сергей Семак — о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

— Сергей Богданович, «Зенит» и «Спартак» совсем недавно встречались в рамках Зимнего кубка РПЛ. Как вам кажется, может ли грядущая игра быть похожа на следующую? Если не с точки зрения содержания, то хотя бы по накалу страстей?

— По накалу, думаю, будет похожа. Встречаются команды, которые стараются играть максимально активно в этих матчах. Эти игры достаточно принципиальные, соперники принципиальные. Что касается других элементов, то, конечно, очень сложно сравнить матч в рамках предсезонной подготовки с официальной встречей. Это разные вещи, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Москве. Игра состоится в воскресенье, 16 марта. Бразилец Вендел не примет участия в матче из-за дисквалификации.