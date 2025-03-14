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«Соперники принципиальные». Сергей Семак — о матче со «Спартаком»

«Соперники принципиальные». Сергей Семак — о матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, «Зенит» и «Спартак» совсем недавно встречались в рамках Зимнего кубка РПЛ. Как вам кажется, может ли грядущая игра быть похожа на следующую? Если не с точки зрения содержания, то хотя бы по накалу страстей?
— По накалу, думаю, будет похожа. Встречаются команды, которые стараются играть максимально активно в этих матчах. Эти игры достаточно принципиальные, соперники принципиальные. Что касается других элементов, то, конечно, очень сложно сравнить матч в рамках предсезонной подготовки с официальной встречей. Это разные вещи, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Москве. Игра состоится в воскресенье, 16 марта. Бразилец Вендел не примет участия в матче из-за дисквалификации.

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