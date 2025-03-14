Американская футболистка «Динамо» Уильямс: полицейские в Москве часто документы проверяют

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как люди в России реагируют, когда узнают, откуда она родом.

«По-разному. Полицейские часто документы проверяют. Я готова, если что: паспорт и миграционная карта всегда при мне (улыбается). Был случай, когда ещё жила в Зеленограде: только вышла с рынка, купила клубники. Подходит полицейский: «Покажи паспорт». Показала. А он как закричит напарнику: «Смотри, американка!» Говорю: «Теперь я могу пойти на метро?» — «Да-да, конечно».

Простые люди на улицах тоже иногда заговаривают. И все почему-то рассказывают, что были в Майами! Хотя США тоже большая страна, там много разных городов. А бывает, услышат, как говорю по телефону, и начинают хвастаться: «Я тоже говорю по-английски! How are you?» Я всегда вежливо отвечаю.

Два-три раза застревала на контроле в аэропорту. У меня всё в порядке с визой, документами, но иногда приходилось по полтора-два часа сидеть там. Мне уже звонят из команды: «Кайлан, мы опаздываем». А что я могу сделать — перепрыгнуть через турникет? Я просто сидела и ждала. Это неприятно, конечно», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.