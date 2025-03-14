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Спортдиректор «Акрона»: вызов Дзюбы из нашего клуба — результат большой общей работы

Спортдиректор «Акрона»: вызов Дзюбы из нашего клуба — результат большой общей работы
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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о вызове 36-летнего форварда Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией.

«Вызов Артёма в сборную России из состава «Акрона» — большое событие в истории клуба. Помимо сумасшедшей мотивации самого игрока, стоит отметить и работу всего тренерского штаба. Это результат большой общей работы! Надеюсь, Артём плодотворно проведёт время в сборной, а сам факт первого вызова футболиста «Акрона» в главную команду страны позитивно повлияет на остальных игроков и молодёжь в частности», — сказал Задоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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