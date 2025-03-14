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Семак высказался о потере Вендела перед матчем «Зенита» со «Спартаком»

Семак высказался о потере Вендела перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дисквалификации Вендела накануне матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 16 марта на стадионе красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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— Со «Спартаком» не сыграет Вендел. Как и возможно ли компенсировать его отсутствие?
— Конечно, любой команде сложно играть в отсутствие игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком». Однако КДК не отменил дисквалификацию, а лишь добавил к ней ещё один матч условно.

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