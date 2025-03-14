Семак высказался о потере Вендела перед матчем «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дисквалификации Вендела накануне матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 16 марта на стадионе красно-белых.

— Со «Спартаком» не сыграет Вендел. Как и возможно ли компенсировать его отсутствие?

— Конечно, любой команде сложно играть в отсутствие игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком». Однако КДК не отменил дисквалификацию, а лишь добавил к ней ещё один матч условно.