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Кайлан Уильямс: бесят разговоры, что футбол не женский вид спорта. Женщины могут всё!

Кайлан Уильямс: бесят разговоры, что футбол не женский вид спорта. Женщины могут всё!
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Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс ответила на стереотип, что футбол не женский вид спорта.

«Бесит такое. Не хочешь смотреть — не смотри. Необязательно сразу писать онлайн: «Что это такое?» Просто смени канал. А я думаю, женщины могут всё. Реально всё. И в футбол играть тоже. Достаточно посмотреть, сколько зрителей смотрят чемпионаты мира. Это же круто», — сказала Кайлан Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

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