Кайлан Уильямс: бесят разговоры, что футбол не женский вид спорта. Женщины могут всё!

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс ответила на стереотип, что футбол не женский вид спорта.

«Бесит такое. Не хочешь смотреть — не смотри. Необязательно сразу писать онлайн: «Что это такое?» Просто смени канал. А я думаю, женщины могут всё. Реально всё. И в футбол играть тоже. Достаточно посмотреть, сколько зрителей смотрят чемпионаты мира. Это же круто», — сказала Кайлан Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».