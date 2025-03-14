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Семак высказался о прервавшейся победной серии «Спартака»

Семак высказался о прервавшейся победной серии «Спартака»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победной серии «Спартака», которая прервалась в 20-м туре чемпионата России. Красно-белые уступили казанскому «Рубину» со счётом 1:2. Игра проходила в Казани на прошлых выходных.

— У красно-белых перед предыдущим матчем была внушительная победная серия в чемпионате. Как вам кажется, в чём были основные факторы того успеха и почему всё-таки серия прервалась, как вам кажется?
— Любая серия рано или поздно заканчивается. Это всего лишь цифры. Я думаю, никто не уделяет этому большое значение. Все команды идут плотно, серии не имеют большого значения, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» встретится именно со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лукой Арена» в Москве 16 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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