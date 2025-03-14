«Не можем повлиять на календарь». В «Зените» высказались о сложности графика весной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сложности графика в весенней части сезона. Он отметил, что санкт-петербургский клуб никак не может повлиять на календарь, поэтому футболисты концентрируются на тщательном восстановлении после матчей.

— Много разговоров о том, что очень сложный график на этом отрезке сезона у «Зенита».

— Мы не можем повлиять на график, на календарь, поэтому мы концентрируемся на тех моментах, которые для нас важны и необходимы, — на восстановлении, подготовке. Будем надеяться, что сможем восстановиться и подойти к игре в нормальном состоянии, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» набрал 43 очка за 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В ближайшем туре петербуржцы встретятся со «Спартаком».