Новичок «Зенита» Зделар высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
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Новичок «Зенита» Саша Зделар, ранее выступавший за ЦСКА, высказался в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Он отметил принципиальность данного противостояния, назвав его дерби. Игра состоится 16 марта в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это одно из самых больших дерби в России. Честно говоря, я очень ждал эту игру, потому что это дерби, и все мы, игроки, чувствуем этот большой момент.
Конечно, эмоции всегда есть в футболе, и, когда мы играем, их много. Слышал, что стадион будет полный, и это хорошо для всех нас, чтобы мы показали, на что способны», — приводит слова Саши Зделара официальный сайт петербургского клуба.
«Зенит» набрал 43 очка за 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
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