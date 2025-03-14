Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Зделар высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Новичок «Зенита» Зделар высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
Комментарии

Новичок «Зенита» Саша Зделар, ранее выступавший за ЦСКА, высказался в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Он отметил принципиальность данного противостояния, назвав его дерби. Игра состоится 16 марта в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это одно из самых больших дерби в России. Честно говоря, я очень ждал эту игру, потому что это дерби, и все мы, игроки, чувствуем этот большой момент.

Конечно, эмоции всегда есть в футболе, и, когда мы играем, их много. Слышал, что стадион будет полный, и это хорошо для всех нас, чтобы мы показали, на что способны», — приводит слова Саши Зделара официальный сайт петербургского клуба.

«Зенит» набрал 43 очка за 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Семак высказался о потере Вендела перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android