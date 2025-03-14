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Зделар: я ещё адаптируюсь в «Зените», но уже готов отдавать себя на 100%

Зделар: я ещё адаптируюсь в «Зените», но уже готов отдавать себя на 100%
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Новичок «Зенита» Саша Зделар высказался о своей адаптации в петербургском клубе. Он признался, что ещё не полностью освоился, но уже готов отдавать себя на сто процентов ради команды.

— Как можете сейчас оценить свою форму? У команды было два сложных выезда.
— Про свою форму могу сказать, что я ещё адаптируюсь, но мне уже нужно быть готовым проводить всю игру целиком, быть готовым на весь период, который впереди. И я уже готов отдавать себя на 100% для команды, — приводит слова Саши Зделара официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» набрал 43 очка за 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда лидирует в чемпионате страны. Зделар присоединился к сине-бело-голубым прошлой зимой. Он перебрался в Санкт-Петербург из московского ПФК ЦСКА.

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