Нападающая «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как участвовала в выборах президента США

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как участвовала в выборах президента США.
— В последнее время мир обсуждал переговоры Путина и Трампа. Ты следишь за политикой?
— Я не особенно понимаю, что происходит, но читаю новости.
— И в президентских выборах не участвовала?
— Почему? Я проголосовала по почте: отправила бюллетень домой, а папа отнёс его на избирательный участок.
— Откроешь, за кого голосовала?
— Секрет (улыбается), — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».