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Нападающая «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как участвовала в выборах президента США

Нападающая «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как участвовала в выборах президента США
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Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как участвовала в выборах президента США.

— В последнее время мир обсуждал переговоры Путина и Трампа. Ты следишь за политикой?
— Я не особенно понимаю, что происходит, но читаю новости.

— И в президентских выборах не участвовала?
— Почему? Я проголосовала по почте: отправила бюллетень домой, а папа отнёс его на избирательный участок.

— Откроешь, за кого голосовала?
— Секрет (улыбается), — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

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