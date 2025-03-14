Нападающая «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как участвовала в выборах президента США

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, как участвовала в выборах президента США.

— В последнее время мир обсуждал переговоры Путина и Трампа. Ты следишь за политикой?

— Я не особенно понимаю, что происходит, но читаю новости.

— И в президентских выборах не участвовала?

— Почему? Я проголосовала по почте: отправила бюллетень домой, а папа отнёс его на избирательный участок.

— Откроешь, за кого голосовала?

— Секрет (улыбается), — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».