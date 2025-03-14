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Кайлан Уильямс: когда увидела новость о переходе Миранчука в МЛС, подумала: «Чего?!»

Кайлан Уильямс: когда увидела новость о переходе Миранчука в МЛС, подумала: «Чего?!»
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Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс рассказала, что знает российского полузащитника Алексея Миранчука, который перешёл в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

— Знаешь русского из МЛС?
— Ага, Миранчук! Мой друг из университета тоже играл в «Атланте Юнайтед», поэтому я подписалась на аккаунт этой команды. Миранчука я заочно знала ещё по «Локо», и тут вижу новость: переходит в МЛС. Я ещё подумала: чего?! Позже узнала, что это его брат. Это круто, — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

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