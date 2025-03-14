Семак: уровень футболистов в России падает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак констатировал падение уровня футболистов в чемпионате России. По его мнению, это сократило разницу между клубами. Специалист отметил отъезд некоторых именитых легионеров.

«То, что команды выровнялись, абсолютно правильно, потому что сейчас другие игроки: Малкома нет, Клаудиньо тоже. Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается – это нормально», – приводит слова Сергея Семака интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на второй строчке, уступая лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.