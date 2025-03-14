Американская нападающая «Динамо» сравнила гегемонию «Зенита» в мужском и женском футболе

Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс сравнила гегемонию «Зенита» в мужском и женском футболе.

— В женском чемпионате России «Зенит» такой же гегемон, как и в мужском?

— «Зенит» выиграл три последних сезона, а до этого «Локо» был чемпионом. Но в женском футболе каждый год много трансферов. Даже у нас восемь человек новых пришло. Надеюсь, что в этом году чемпион сменится. Недавно «Краснодар» проиграл «Зениту» 3:4. Мне кажется, у Питера за весь прошлый чемпионат было семь-восемь пропущенных мячей, а тут — три от седьмой команды сезона. Думаю, многие подумали: «Ого, что происходит?» (улыбается)», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».