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Американская нападающая «Динамо» сравнила гегемонию «Зенита» в мужском и женском футболе

Американская нападающая «Динамо» сравнила гегемонию «Зенита» в мужском и женском футболе
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Американская футболистка московского «Динамо» Кайлан Уильямс сравнила гегемонию «Зенита» в мужском и женском футболе.

— В женском чемпионате России «Зенит» такой же гегемон, как и в мужском?
— «Зенит» выиграл три последних сезона, а до этого «Локо» был чемпионом. Но в женском футболе каждый год много трансферов. Даже у нас восемь человек новых пришло. Надеюсь, что в этом году чемпион сменится. Недавно «Краснодар» проиграл «Зениту» 3:4. Мне кажется, у Питера за весь прошлый чемпионат было семь-восемь пропущенных мячей, а тут — три от седьмой команды сезона. Думаю, многие подумали: «Ого, что происходит?» (улыбается)», — сказала Уильямс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Уильямс начала свои выступления в России в составе московского «Локомотива». Позднее футболистка стала игроком «Динамо».

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