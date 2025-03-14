Ледяхов: «Спартак» анонсировал борьбу за титул, а не за тройку — «Зенит» надо обыгрывать
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Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Игра пройдёт 16 марта в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Матч «Спартака» и «Зенита» будет определяющим, но впереди ещё много игр. Можно будет подводить какие-то итоги, но останется возможность набрать и потерять много очков.
«Зенит» хорошо укомплектован во всех линиях, «Спартак» тоже усилился. Нас ждёт симпатичный футбол. «Спартак» анонсировал борьбу не за тройку, а за титул — прямого конкурента надо обыгрывать», — сказал Игорь Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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