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Ледяхов: на Венделе свет клином не сошёлся, «Зенит» должен показать свой уровень без него

Ледяхов: на Венделе свет клином не сошёлся, «Зенит» должен показать свой уровень без него
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Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о дисквалификации полузащитника «Зенита» Вендела перед важным матчем со «Спартаком». Игра сине-бело-голубых с красно-белыми состоится 16 марта в Москве. Бразилец пропустит встречу из-за красной карточки, которую получил в прошлом матче за неприличный жест в адрес болельщиков.

«Отсутствие Вендела, конечно, повлияет на «Зенит». Он футболист качественный. Но у команды на каждую позицию по два игрока. Свет клином на нём не сошёлся. Если они хотят выиграть чемпионат, продемонстрировать своё превосходство, должны показывать свой уровень даже без Вендела», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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