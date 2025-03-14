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ЦСКА объявил о продлении контракта с Матвеем Лукиным

ЦСКА объявил о продлении контракта с Матвеем Лукиным
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Московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Лукиным. Стороны подписали контракт сроком на два года с возможностью пролонгации ещё на два сезона.

«Желаем Матвею новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба армейцев в клубных соцсетях.

Лукин является воспитанником ЦСКА. В составе взрослой команды армейцев 20-летний защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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