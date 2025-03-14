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Агент Лукина высказался о продлении контракта с ЦСКА

Агент Лукина высказался о продлении контракта с ЦСКА
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы 20-летнего защитника ЦСКА Матвея Лукина, высказался о продлении контракта своего клиента с московским клубом. Стороны подписали новое соглашение на два года с возможностью пролонгации ещё на два сезона.

«По моим ощущениям, переговоры не затягивались. У Матвея был действующий контракт, он спокойно работал. ЦСКА был уверен в футболисте, Матвей — в том, что у него есть контракт. Были технические моменты, обсуждались некоторые пункты. В конечном итоге пришли к соглашению. Мне кажется, никакой затяжки в переговорах не было», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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