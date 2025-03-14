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Стало известно, кто обслужит матч между сборными России и Гренады

Стало известно, кто обслужит матч между сборными России и Гренады
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Пресс-служба сборной России по футболу объявила о судейской бригаде на товарищеский матч с национальной командой Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
20 марта 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игру Россия – Гренада обслужит бригада из Узбекистана. Главным арбитром матча сборной назначен рефери ФИФА Ильгиз Танташев из Узбекистана, который входит в элитную категорию арбитров АФК. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери ФИФА Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин. Резервным арбитром стал россиянин Евгений Кукуляк», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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