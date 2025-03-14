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Хавбек «Спартака» Мартинс высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Хавбек «Спартака» Мартинс высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался в преддверии матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра состоится 16 марта в Москве. Люксембургский хавбек заявил, что каждая игра в весенней части сезона является решающей в борьбе за титул.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П2

— Впереди игра с «Зенитом». Чего от неё ждёшь, учитывая турнирное положение? Эта игра может стать определяющей в борьбе за чемпионство?
— Да. На мой взгляд, каждая игра решающая в битве за титул, в том числе и игра с «Зенитом», — приводит слова Мартинса «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 43 очка за 20 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На счету московского «Спартака» 40 очков. Сине-бело-голубые идут на второй строчке в турнирной таблице, красно-белые — на третьей.

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