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У «Ростова» поменяется президент, решение принял губернатор области — источник

У «Ростова» поменяется президент, решение принял губернатор области — источник
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Греческий бизнесмен Иван Саввиди снова станет президентом футбольного клуба «Ростов». Решение принял губернатор Ростовской области, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Нынешний президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, владеющий долей в 49%, передаст Саввиди свои акции. Ещё часть, около 25%, греческий бизнесмен получит от руководства Ростовской области.

Стоит отметить, что Саввиди уже был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 год. Позже бизнесмен стал владельцем греческого ПАОКа. В Греции он однажды попал в скандал — выбежал на поле с пистолетом. После этого Ивану запретили посещать матчи на три года.

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