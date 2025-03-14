Томас Тухель объяснил, почему включил Рашфорда в состав сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал попадание нападающего «Астон Виллы» Маркуса Рашфорда в состав национальной команды на мартовские матчи с Албанией и Латвией в рамках Лиги наций УЕФА.

«Я чувствовал, что он оказал огромное влияние на «Астон Виллу», в основном выходя со скамейки запасных. Его влияние было впечатляющим. Физическое воздействие было впечатляющим, и, что самое важное, его скорость, его способность защищаться и отходить назад были впечатляющими.

У меня было сильное чувство, что мы должны выдвинуть его кандидатуру, привести его в команду и подтолкнуть к тому, чтобы он оставался на этом уровне и не возвращался к старым привычкам», — приводит слова Тухеля журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).