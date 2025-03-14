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«Челси» подпишет семилетний контракт с вингером «Спортинга» Кендой — Романо

«Челси» подпишет семилетний контракт с вингером «Спортинга» Кендой — Романо
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Лондонский «Челси» достиг соглашения о переходе 17-летнего вингера лиссабонского «Спортинга» Жеовани Кенды, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист уже прошёл медобследование для английского клуба и присоединится к «синим» летом 2026 года. Контракт игрока с «Челси» будет рассчитан на семь лет с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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