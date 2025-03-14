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В «Ливерпуле» составили шорт-лист из четырёх форвардов на замену Дарвину Нуньесу — TT

В «Ливерпуле» составили шорт-лист из четырёх форвардов на замену Дарвину Нуньесу — TT
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«Ливерпуль» всё больше склоняется к продаже 25-летнего центрального нападающего Дарвина Нуньеса по окончании нынешнего сезона. При этом мерсисайдцы составили шорт-лист из четырёх форвардов, способных заменить его. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главным претендентом на замену Нуньесу является нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Однако «Ливерпуль» не готов платить за шведского игрока £ 150 млн (€ 178,5 млн), запрашиваемые «сороками».

В качестве других вариантов рассматриваются нападающий «Интера» Маркус Тюрам, форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс и футболист «Ипсвича» Лиам Делап. Подчёркивается, что в контракте Тюрама есть пункт об отступных в размере € 85 млн.

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