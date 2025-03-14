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Игрок «Торпедо» Алыкулов: ФНЛ, безусловно, выше уровнем, чем чемпионат Беларуси

Игрок «Торпедо» Алыкулов: ФНЛ, безусловно, выше уровнем, чем чемпионат Беларуси
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24-летний полузащитник московского «Торпедо» и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, ранее выступавший в составе гродненского «Немана», сравнил уровень Мелбет Первой лини и чемпионата Беларуси.

«В ФНЛ более физическая игра, упор на это. ФНЛ в целом, безусловно, выше уровнем, чем чемпионат Беларуси. Никак не принижаю белорусский чемпионат – это очень хороший турнир. Надеюсь, что в ближайшие годы он станет намного лучше, будет прогрессировать», — приводит слова Алыкулова официальный сайт автозаводцев.

В сезоне-2024 Алыкулов провёл 30 матчей за белорусский «Неман» из Гродно во всех турнирах. Забил восемь мячей и сделал три результативные передачи, стал серебряным призёром чемпионата Беларуси, обладателем Кубка страны и был признан лучшим игроком команды.

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