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Сборная Португалии огласила окончательный список игроков на предстоящие матчи Лиги наций

Сборная Португалии огласила окончательный список игроков на предстоящие матчи Лиги наций
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Национальная команда Португалии опубликовала окончательный список футболистов на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА. Португальская сборная под руководством Роберто Мартинеса проведёт две встречи с Данией в рамках 1/4 финала Лиги наций (20 и 23 марта).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Дания
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Ювентус»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Милан»).

Нападающие: Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

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