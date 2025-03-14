Сборная Португалии огласила окончательный список игроков на предстоящие матчи Лиги наций

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Национальная команда Португалии опубликовала окончательный список футболистов на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА. Португальская сборная под руководством Роберто Мартинеса проведёт две встречи с Данией в рамках 1/4 финала Лиги наций (20 и 23 марта).

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Ювентус»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Милан»).

Нападающие: Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).