«Дьявол носит голубое». «Реал Сосьедад» выложил фото судьи после вылета из ЛЕ от «МЮ»
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Пресс-служба «Реала Сосьедад» опубликовала в официальном аккаунте клуба в соцсети Х (ранее Twitter) ссылку на видео, где представлен антураж, который был вокруг ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (4:1). При этом на обложке видео бело-голубые разместили фотографию главного судьи встречи Бенуа Бастьена и сопроводили эту публикацию комментарием: «Дьявол носит голубое».
Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 10' 1:1 Фернандеш – 16' 2:1 Фернандеш – 50' 3:1 Фернандеш – 87' 4:1 Дало – 90+1'
Удаления: нет / Арамбуру – 63'
В матче с «Манчестер Юнайтед» французский судья назначил два пенальти в пользу английского клуба и один — в пользу «Реала Сосьедад». По итогам двух встреч команда из Сан-Себастьяна уступила со счётом 2:5 и покинула соревнование.
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