Салах в седьмой раз признан лучшим игроком месяца в АПЛ, он повторил рекорд Кейна и Агуэро

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в седьмой раз был признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги. Об этом информирует официальный сайт соревнования.

Египетский футболист повторил рекорд бывшего нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и экс-форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, которые также признавались лучшими игроками месяца в АПЛ по семь раз.

Фото: premierleague.com

В минувшем феврале Салах принял участие в шести матчах чемпионата Англии, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

После 29 встреч АПЛ «Ливерпуль» заработал 70 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 15 очков, однако у лондонского клуба есть игра в запасе.

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