Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тибо Куртуа вошёл в окончательный список сборной Бельгии на предстоящие матчи Лиги наций

Национальная команда Бельгии опубликовала окончательный список футболистов на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА. Бельгийская сборная под руководством Руди Гарсии проведёт две встречи с Украиной в рамках Лиги наций (20 и 23 марта).

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сенне Ламменс («Антверпен»), Матц Селс («Ноттингем Форест»), Мартен Вандевордт («Лейцпиг»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кёйпер («Брюгге»), Кони де Винтер («Дженоа»), Ваут Фас («Лестер Сити»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Мёнье («Лилль»), Артур Теате («Айнтрахт»).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Брайан Хейнен («Генк»), Йорти Мокио («Аякс»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Малик Фофана («Лион»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Севилья), Луа Опенда («Лейпциг»), Алексис Салемакерс («Рома»), Леандро Троссард («Арсенал»).

Отметим, что голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вызван в национальную команду Бельгии впервые с 2023 года.