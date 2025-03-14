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«Оставьте политику вне футбола». Фанаты возмущены проблемой с вылетом Захаряна в Англию

«Оставьте политику вне футбола». Фанаты возмущены проблемой с вылетом Захаряна в Англию
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Футбольные болельщики в социальных сетях выразили недовольство тем обстоятельством, что российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не смог вылететь в Англию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (4:1) из-за проблем с визой.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 10'     1:1 Фернандеш – 16'     2:1 Фернандеш – 50'     3:1 Фернандеш – 87'     4:1 Дало – 90+1'    
Удаления: нет / Арамбуру – 63'

«Видимо, Захаряна не было, потому что он как россиянин запрещён в Великобритании. Полнейшая катастрофа», — написал пользователь с никнеймом Xabi.

«Оставьте политику в стороне от футбола. Если бы Арсен Захарян был израильтянином, его бы пустили. Позор и жалость», — оставил комментарий Josh.

«Не забываем про проблему с визой Арсена Захаряна, которая непонятна для команды, считающей себя профессиональной», — высказался NoNote.

«Реал Сосьедад», теперь у вас есть работа. Заявление относительно ограбления, которому мы подверглись. Заявление об увольнении лица, ответственного за невозможность въезда Захаряна в Великобританию. Приготовьтесь к революции, которую предстоит пережить этой команде летом», — написал Kardo Dovacevic.

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