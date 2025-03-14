Борисов: у «Сосьедада» не работала атака, на его фоне «МЮ» очень даже отвечал и атаковал

Комментатор «Okko Спорт» Артём Борисов высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (4:1).
«Ну вот как получилось: проблемы у тех и у тех, но это не сделало команды равными. Предматчевый прогноз сбылся наполовину — я явно недооценил невнятность «Сосьедада». Это у него не работала атака, это ему нечем было отвечать, и на фоне этого «Юнайтед» очень даже отвечал и очень даже атаковал. Предположение о том, что «Сосьедад» делит матчи на настоящие и ложные, оказалось слишком теоретическим. Не делит — все плохие», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В четвертьфинале Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с французским «Лионом». Первая игра пройдёт во Франции 10 апреля. Ответная встреча состоится 17 апреля в Англии.
- 14 марта 2025
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