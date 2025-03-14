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Борисов: у «Сосьедада» не работала атака, на его фоне «МЮ» очень даже отвечал и атаковал

Борисов: у «Сосьедада» не работала атака, на его фоне «МЮ» очень даже отвечал и атаковал
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Комментатор «Okko Спорт» Артём Борисов высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (4:1).

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Оярсабаль – 10'     1:1 Фернандеш – 16'     2:1 Фернандеш – 50'     3:1 Фернандеш – 87'     4:1 Дало – 90+1'    
Удаления: нет / Арамбуру – 63'

«Ну вот как получилось: проблемы у тех и у тех, но это не сделало команды равными. Предматчевый прогноз сбылся наполовину — я явно недооценил невнятность «Сосьедада». Это у него не работала атака, это ему нечем было отвечать, и на фоне этого «Юнайтед» очень даже отвечал и очень даже атаковал. Предположение о том, что «Сосьедад» делит матчи на настоящие и ложные, оказалось слишком теоретическим. Не делит — все плохие», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В четвертьфинале Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с французским «Лионом». Первая игра пройдёт во Франции 10 апреля. Ответная встреча состоится 17 апреля в Англии.

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