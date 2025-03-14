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Гвардиола: в этом сезоне «Сити» заслуживает смотреть плей-офф ЛЧ на диване с бокалом вина

Гвардиола: в этом сезоне «Сити» заслуживает смотреть плей-офф ЛЧ на диване с бокалом вина
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «горожане» в своей текущей форме не заслуживают играть в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, манкунианцы покинули турнир на стадии стыковых матчей.

«Я не испытываю никакого разочарования или сожаления [из-за вылета из Лиги чемпионов]. Мы не заслуживаем нахождения там [в плей-офф турнира].

Наслаждайтесь футболом и фантастическими встречами, которые были на «Энфилде» или в Париже, конкурентной игрой в Мадриде, тем, как хорошо «Барселона» выступает на протяжении всего сезона, и как они они отыграли 65-70 минут в матче с «Бенфикой». Я просто зритель, который учится, смотря на это, наслаждается этим. У меня абсолютно нет чувства «ах, как жаль, что «Ман Сити» не принимает участия в этом».

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» заслуживает наблюдать [за плей-офф Лиги чемпионов] на диване с бокалом вина», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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