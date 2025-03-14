В «Ростове» отреагировали на информацию о смене руководства клуба

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин опроверг информацию о переменах в руководстве жёлто-синих. Ранее была информация, что в клубе сменится руководство, а владельцем станет президент греческого ПАОКа Иван Саввиди, который ранее уже имел отношение к жёлто-синим.

— Как прокомментируете информацию о том, что руководство «Ростова» уходит и клуб переходит в управление Ивана Саввиди?

— Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц. Неприятно, что накануне южного дерби с «Краснодаром» в медиа появляются сплетни и лживая информация, — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

После 20 сыгранных встреч «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 17:00 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляют «быки», у которых 43 очка.