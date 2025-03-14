Бобков: для Моуринью собрали вчерашних звёзд и пытаются заставить их работать вместе

Комментатор «Okko Спорт» Павел Бобков высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором «Рейнджерс» принимал на своём поле «Фенербахче». Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). «Рейнджерс» прошёл в 1/4 финала ЛЕ по сумме двух встреч.

«Мне кажется, что матч «Фенербахче» и «Рейнджерс» можно сравнить с уравнением, где X — это несправедливый результат первого матча, когда «Рейнджерс» забил слишком много, и Y — несправедливый результат второго матча, где «Фенербахче» уже, наоборот, победил.

В итоге получается 3:3 — именно на такой результат команды наиграли по сумме двух встреч. Но в этом равенстве есть ещё одна несправедливость — серия пенальти при болельщиках «Рейнджерс».

Так и получилось, что ключевые игроки «Фенербахче», самые опытные — Тадич [ему 36 лет] и Фред — не забивают с 11 метров. А те, на кого, вероятно, не ставили в этой серии, как раз забили своё. Здесь можно подвести черту: если Тадич намекает, что устал от еврокубков и хочет уйти, то, возможно, это его последний еврокубковый сезон.

Но мне кажется, это маловероятно. Даже когда он говорил о возможном переходе в качестве тренера в Шотландию, в «Рейнджерс», это тоже команда, которая регулярно играет в еврокубках. Хотя для многих футболистов «Фенербахче» этот сезон действительно может стать последним. Те же Тадич и Джеко.

Отдельно стоит отметить ещё Шиманьского и его дубль. Первый мяч «Фенербахче» забил не с первого момента, а на последних минутах первого тайма. Шиманьски отлично находил пространство и предугадывал отскоки.

Постепенно стало раскрываться взаимодействие в стартовом составе, особенно ближе к концу первого тайма и во втором. С выходом Джеко и Тадича опытные футболисты перестали понимать друг друга — передачи шли невпопад.

На 73-й минуте, когда Шиманьски забил второй гол и на бровке появились Джеко и Тадич, у меня сложилось ощущение, что «Рейнджерс» приговорён. И по игре это действительно так выглядело.

У «Фенербахче» было несколько убойных моментов — у Тадича и один у Джеко, но ни один из них не реализовали. Всё это привело к овертайму, а затем – к серии пенальти.

За счёт чего «Рейнджерс» выиграл в пенальти? Во-первых, болельщики. Во-вторых, какой-то невероятный оверперформанс Батлэнда — голкипера, который уже давно списан. У него один из худших процентов сейвов в чемпионате Шотландии — седьмой по показателям. Он давно не вызывается в сборную Англии, и «Рейнджерс» вряд ли выйдет на что-то более высокое.

Но именно он потащил несколько ударов от опытных футболистов. Нервы у игроков «Рейнджерс», исполнявших пенальти, оказались железными — два удара по центру ворот требуют огромной эмоциональной силы. Возможно, болельщики в этом тоже сыграли свою роль.

Команда Моуринью сейчас выглядит так, будто собрали всех вчерашних звёзд, поместили их в один состав и пытаются заставить работать вместе. То же самое можно сказать и о самом Жозе.

Но против тренера с таким подходом, против таких футболистов, как «Рейнджерс», которые никогда и не были звёздами и всегда оставались в тени, далеко не всегда удаётся добиться успеха.

Тот же Тавернье провёл несколько сезонов именно в «Рейнджерс» и нигде больше не сиял. И тренер, временно исполняющий обязанности — Фергюсон, тоже символичная фигура. В конце нулевых он был основным игроком «Рейнджерс» и сборной Шотландии, чуть ли не капитаном.

Но однажды его отстранили за то, что он выпил перед игрой национальной команды, и во время матча он показывал знак «V» — как символ победы. В итоге его выгнали из сборной и из «Рейнджерс». Казалось, что он похоронил свою карьеру в Шотландии. Но вот он возвращается таким вот образом, важным для этой команды.

Дальше у «Рейнджерс» матч с «Атлетиком» из Бильбао. Честно говоря, мне не верится в «Рейнджерс». Мне кажется, что они неудачно провели общий этап, буквально «на соплях» вышли в четвертьфинал. «Атлетик» идёт более сбалансированно и стабильно, обыгрывает «Рому» и другие крупные команды.

Так что, скорее всего, «Рейнджерс», как всегда, будет аутсайдером. Но это именно тот футбол, который они любят — играть вторым номером, без мяча, с попытками в контратаках. И в игре с «Фенербахче» это получилось. Кто знает, может быть, получится и с «Атлетиком», — сказал Бобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.