Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 28-го тура Примеры сезона-2024/2025

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Сегодня, 14 марта, матчем «Лас-Пальмас» — «Алавес» стартует 28-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 28-го тура Примеры (время — московское):

14 марта, пятница:

23:00. «Лас-Пальмас» — «Алавес».

15 марта, суббота:

16:00. «Вальядолид» — «Сельта»;

18:15. «Мальорка» — «Эспаньол»;

20:30. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид;

23:00. «Жирона» — «Валенсия».

16 марта, воскресенье:

16:00. «Леганес» — «Бетис»;

18:15. «Севилья» — «Атлетик» Бильбао;

20:30. «Осасуна» — «Хетафе»;

20:30. «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»;

23:00. «Атлетико» Мадрид — «Барселона».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 57 очков за 26 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработав 57 очка после 27 встреч. На третьем месте находится мадридский «Атлетико» (56).

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