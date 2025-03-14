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Алыкулов высказался о завершении 26-матчевой серии «Торпедо» без поражений в Первой лиге

Алыкулов высказался о завершении 26-матчевой серии «Торпедо» без поражений в Первой лиге
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24-летний полузащитник московского «Торпедо» и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов высказался о завершении 26-матчевой серии автозаводцев без поражений в Мелбет Первой лиге. Чёрно-белые проиграли «Черноморцу» (0:2) в матче 22-го тура.

— Прервалась долгая беспроигрышная серия «Торпедо». Насколько велико сожаление по этому поводу?
— Любые серии, как все прекрасно знают, рано или поздно заканчиваются. Конечно, мы не хотели проигрывать. На результат, возможно, повлияли тяжёлые сборы, долгий переезд. Но никаких оправданий. Такое бывает в футболе, нужно уметь и выигрывать, и достойно проигрывать. Сейчас нужно сконцентрироваться на следующей игре, чтобы по итогам сезона выйти в Премьер-Лигу – это наша главная цель, — приводит слова Алыкулова официальный сайт автозаводцев.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 44 очка за 23 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 47 очков.

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